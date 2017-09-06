أدانت محكمة فرنسية امس 6 أشخاص على صلة بمجلة «كلوزر» الفرنسية التي تنشر أخبار المشاهير بانتهاك خصوصية كيت ميدلتون دوقة كمبريدج زوجة الأمير وليام الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا بنشر المجلة صورا لها وهي عارية الصدر أثناء عطلة قضتها في جنوب فرنسا في العام 2012.

وأمرت المحكمة الأفراد الستة ومنهم مصوران ورئيس تحرير المجلة آنذاك والمدير التنفيذي لمجموعة النشر الإيطالية بدفع غرامات تتجاوز الـ 100 الف دولار كعطل وضرر للأمير وليام وزوجته كايت بعد ادانه كل المتهمين بتهمة التعدي على الخصوصية أو التواطؤ على انتهاكها.

وكانت مجلة «كلوزر» الأسبوعية التي تنشر أخبار الأثرياء والمشاهير قد نشرت مجموعة صور للدوقة، وهي عارية الصدر.

وفرضت محكمة الجنح في نانتير (غرب باريس) كذلك الغرامة القصوى البالغة قيمتها 45 ألف يورو على كل من مديرة التحرير ومدير النشر في «كلوزر».

وقد حصل كل من الأمير وليام وزوجته كايت على أكثر من 50 ألف يورو من العطل والضرر، علما بأنهما كانا يطالبان بما مجموعه 1.5 مليون يورو.