من المعروف بأن أي خلل في العلاقة الزوجية، يؤدي بالتأكيد إلى نشوء مشاكل بين الزوجين، ويحيل حياتهما إلى جحيم لا يطاق.



ومن بين المشاكل التي قد تنشأ بين الزوجين، انصراف أحدهما عن الآخر وانشغاله بهاتفه الذكي، أو الكمبيوتر أو التلفزيون.



وبسبب المخاطر التي تنطوي عليها هذه العادة السلبية على العلاقة الزوجية، فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 نصائح هامة من شأنها أن تبعد شريك الحياة عن جميع الملهيات وتعيده إلى المسار السليم للحياة الزوجية.



1- الحرص على التواصل السليم مع الشريك



حاول قدر المستطاع أن تتواصل مع شريك حياتك على الدوام، وتتجاذب معه أطراف الحديث كلما سنحت الفرصة، وخاصة عندما تلاحظ انشغاله عنك بهاتفه أو بمشاهدة التلفزيون، فهذا من شأنه أن يعيد جسور التواصل بينكما ويبعده عن الملهيات الأخرى.



2- تحديد مواعيد لاستخدام وسائل الإعلام



احرص على أن تتفق مع شريك حياتك على أوقات معينة لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، فهذا سيقلل من احتمال انشغاله عنك، وسيقرب المسافات بينكما بشكل كبير.



3- طلب الاستشارة



عندما تلاحظ بأن شريك حياتك قد أدمن على استخدام هاتفه، وأمعن في تجاهله لك، حاول أن تستشير مختصاً لحل هذه المعضلة.



4- لا تعامله بالمثل



تجنب أن تكون ردة فعلك على انشغال شريك حياتك عنك، باتباع سلوك مماثل لسلوكه، لأن هذا من شأنه توسيع الهوة بينكما ومفاقمة المشكلة.



5- أخذ استراحة بعيداً عن الملهيات



يمكن أن تتفق مع شريك حياتك على عدم استخدام وسائل الإعلام ليوم أو يومين، وأن تقضيا وقتكما سوية في ممارسة نشاط ما، كالذهاب في رحلة بعيداً عن جميع الملهيات.