تمثل التجاعيد شبحاً مخيفاً لكل امرأة، حيث إنها تسلب شبابها وتُفقد وجهها نضارته وحيوته.



ولمحاربة التجاعيد أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية بحماية البشرة من أشعة الشمس، التي تعجّل بعملية الشيخوخة. ولهذا الغرض ينبغي استعمال كريمات واقية من الشمس ومستحضر كريم أساس ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس، مع مراعاة ألا يقل مُعامل الحماية عن 30. ومن المهم أيضاً عدم إغفال منطقة الرقبة عند تطبيق الكريمات.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التغذية السليمة تلعب أيضاً دوراً مهماً في مواجهة التجاعيد، حيث إن الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، والذي يسهم بدوره في التمتع ببشرة خالية من التجاعيد. وتعد الأسماك من المصادر الغنية بأوميغا 3، مع مراعاة تناولها بعد الساعة 18، كي لا يقوم الجسم بتحويلها إلى طاقة، وإنما ليستخدمها في عملية تجديد خلايا البشرة.



ويعد التدليك سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد. ولهذا الغرض ينبغي تدليك بشرة الوجه والرقبة باليدين برفق، مع استعمال لوشن مضاد للشيخوخة، ويُفضل أن يحتوى على مادة "بالميتويل أوليجوببتيد" "Palmitoyl Oligopeptide"، التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم.