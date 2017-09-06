قالت وكالة الأنباء الألمانية دون ذكر مصادرها إنه تم اكتشاف بيض ملوث بالمبيد الحشري (فيبرونيل) في 40 دولة من بينها 24 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وجرى سحب الملايين من البيض من المتاجر الأوروبية، وإن كانت بعض الجهات الرقابية أعربت عن قلقها من أن يكون الكثير من البيض الملوث دخل سلسلة الطعام بالفعل من خلال منتجات مصنعة مثل البسكويت والكعك والسلطات.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يناقش وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي فضيحة البيض الملوث في اجتماعهم في طالين عاصمة إستونيا الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أكدت أن ليتوانيا والبرتغال وقبرص وكرواتيا هي الدول الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي التي لم تتأثر بالواقعة حتى الآن.

وذكرت الوكالة إن من بين الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تم اكتشاف البيض الملوث بالمبيد الحشري بها الولايات المتحدة وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا.

وتتبعت سلطات هولندية وبلجيكية مصدر المبيد الحشري حيث توصلت إلى مورد لمنتجات التنظيف في هولندا، وألقي القبض على رجلين هولنديين يديران شركة التنظيف (تشيكفريند) الشهر الماضي.

ويؤثر البيض الملوث على الصحة عند تناوله بكميات كبيرة، ولكن المبيد الحشري (فيبرونيل) يعد ساماً إلى حد ما ويمكن أن يتسبب في تلف أعضاء بجسم الإنسان.

ويستخدم المبيد الحشري فيبرونيل على نطاق واسع في علاج الحيوانات الأليفة من القراد والبراغيث، ولكن يحظر استخدامه في سلسلة الطعام وذلك على سبيل المثال في تنظيف الحظائر.