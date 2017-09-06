في استقبال "موسم العودة" ستحتاجين إلى بعض القطع الجديدة التي تضيفينها إلى خزانتك للحصول على إطلالة عصرية ومواكبة للموضة.



ولكن قبل القيام بجولة "شوبينغ" في الأسواق، أنت بحاجة لمعرفة ما هي الخطوط الأساسية لموضة الموسم القادم.



جديد موضة هذا الخريف



يحتل الأحمر مركز الصدارة بين ألوان هذا الخريف، فهو يضفي لمسة من الحيوية على الإطلالة، كما يضيف لمسات من الأناقة و"الغلامور" على أزيائك.



يليه الرمادي الذي يستمر كواحد من الألوان الأساسية لموسمي الخريف والشتاء المقبلين بالإضافة إلى الأخضر بتدرجات الزمردي، والكاكي، والخشبي الذي يُنصح بإضافتها بلمسات خفيفة إلى الإطلالة.



أما محبات الألوان الجريئة فننصحهن بارتداء اللون الأصفر الخردلي الذي من شأنه أن يضيف الكثير من الحيوية على الإطلالة خاصة عندما يتم ارتداؤه على شكل سترة أو معطف.



وتشكل ألوان الكحلي، والبرغندي، والزهري العتيق تدرجات أساسية سوف يتكرر ظهورها في أزياء الموسم الجديد.



أما بالنسبة للخامات، فالمخمل الذي سجل عودة خجولة في الشتاء الماضي سوف يفرض نفسه بقوة في الموسم المقبل كنتيجة لعودة موضة تسعينيات القرن الماضي.



أما الحرير والساتان فسيشكلان الثنائي المثالي لأزياء المناسبات كونهما يجمعان بين الرقة والرومانسية.



ومن المنتظر أن يرتدي سروال الدنيم في الموسم القادم اللون الأسود، كما سنشهد دخول اللون الفضي على الإطلالات بلمسات خفيفة حيناً وطاغية على الإكسسوارات أو القطع الأساسية في أزيائك حيناً آخر.



وأخيراً سوف تغطي حبات اللؤلؤ ياقات القمصان وأطراف التنانير للمسات أنثوية لافتة تزين الأزياء.

القطع الأساسية للموسم الجديد



• سترة كبيرة من الدنيم تختارينها باللون الأزرق الكلاسيكي أو الأسود، وسوف تجدينها بألوان أخرى مبتكرة أيضاً.



• بنطلون من الدنيم يتميز بطابعه "الفينتاج"، على أن تبتعدي كلياً عن القصات القريبة من الجسم المعروفة بالـ"Skinny" فهي لن تكون على الموضة في الموسم المقبل.



• تنورة مكسرة تصل بطولها إلى حدود الكاحل، اختاريها باللون الفضي أو بخامات تدخل عليها اللمسات المعدنية على أن يتم تنسيقها مع "تي شيرت" باللون الأبيض وحذاء رياضي باللون الأبيض، بالإضافة إلى سترة "بومبر" تؤمن خليطاً مثالياً بين عدة أساليب في الموضة.



• سروال "سموكنغ"، على أن يترافق مع قميص عصري أنيق وحذاء رياضي.



• سترة "بومبر" باللون الأسود يمكن تنسيقها مع العديد من الإطلالات الخريفية.



• "تي شيرت" باللون الأبيض تشكل الرفيقة المثالية للبنطلونات والتنانير التي ستعتمدينها هذا الخريف.



• كنزة صوفية كبيرة ضرورية لأناقتك في فصل التبدلات المناخية.