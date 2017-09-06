تصدرت الأغنية الأخيرة للأميركية ، تايلور سويفت، تصنيف الأغاني في الولايات المتحدة محطمة الرقم العالمي للمبيعات في خلال أسبوع في العام الحالي لأغنية منفردة، ومطيحة بأغنية "ديسباسيتو التي حققت نجاحا عالميا.

ودفعت أغنية "لوك وات يو مايد مي دو" المنفردة وهي الأولى من البوم سويفت المقبل، "ديسباسيتو" إلى المرتبة الثانية في تصنيف افضل مئة أغنية لمجلة "بيلبورد" الذي هيمنت عليه مدة 16 أسبوعا.

وحطمت الأغنية الأخيرة لنجمة البوب الأميركية الرقم القياسي لعدد المرات التي بثت خلال يوم واحد عبر منصة "سبوتيفاي" للبث الموسيقي التدفقي التي عادت إليها سويفت بعد مقاطعة طويلة.

وقالت شركة "نيلسن ميوزيك" أن "لوك وات يو مايد مي دو" تحتل المركز الثاني بين اكثر الأغاني استماعا عبر كل منصات البث التدفقي وراء "هارلم شايك" الصادرة في العام 2013.

وهي تحمل الرقم القياسي للتحميلات هذه السنة متقدمة على أغنية جاستن تمبرلايك العائدة إلى العام 2016 "كانت ستوب ذي فيلينغ".

وأصدرت سويفت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أغنية ثانية من ألبومها المقبل "ريبوتيشن"، بعنوان "...ريدي فور ايت؟" التي تتضمن أنغام هيب هوب.

وتتحدث فيها المغنية عن صعوبات حياتها العاطفية وهو من مواضيعها المفضلة.