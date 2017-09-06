أعلن مهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق في وقت لاحق من سبتمبر الجاري منح جائزة "الإنجاز الإبداعي" للممثل المصري عادل إمام.

وقال المهرجان في بيان إن منح إمام (77 عاما) هذه الجائزة يأتي "تقديرا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة ومواقفه الإنسانية المشهودة إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز النجوم في تاريخ السينما العربية".



وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر أيلول بمنتجع الجونة المطل على البحر الأحمر في شرق مصر تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".



وقال انتشال التميمي مدير المهرجان، "الاحتفاء بالنجم عادل إمام في مهرجان الجونة السينمائي يعد تتويجا لسينما كبيرة ومؤثرة وملهمة وذات دلالات عميقة، وهو ما ينسجم مع تماما مع الخط الذي رسمه المهرجان لدى اختياره رموز السينما العربية، والتي تشكل السينما المصرية ركنها الأقوى والأوسع انتشارا".



ويشمل المهرجان ثلاث مسابقات رسمية الأولى للأفلام الروائية الطويلة والثانية للأفلام التسجيلية الطويلة والثالثة للأفلام القصيرة. وتتجاوز قيمة الجوائز 200 ألف دولار (نحو 3.5 مليون جنيه مصري).



ويأمل مؤسسو المهرجان وفي مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس في الوصول بمهرجان الجونة إلى العالمية وأن يتمتع المنتجع المصري بشهرة تضاهي شهرة منتجع كان في جنوب فرنسا الذي يحتضن أبرز مهرجان سينمائي أوروبي.

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