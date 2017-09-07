يعد حفل الزفاف من أسعد الأيام التي قد تمر بها أي فتاة، والتي تظل الابتسامة مرسومة على وجهها به، ولكن ليس في الثقافة الطاجيكية، حيث يحظر على العروس الابتسامة في هذا اليوم أو حتى التواصل بالعين مع العريس.



وبالرغم من أن حفل زفاف الممرضة الطاجيكية مارجونا هودودودوفا، البالغة من العمر 22 عاما، وزوجها وسيدشو أسروروف، البالغة من العمر 23 عاما، وصف بحفل زفاف طاجيكستان لهذا العام، إلا أن العروس بدت بسبب العادات والتقاليد كما لو كانت العروس الأتعس على الإطلاق.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن الرئيس الطاجستاني إمام علي رحمن، هو من أمر بإتمام زواج العروسين، حيث أن العريس من أحد مؤيديه، ولذا عندما علم بأنه مازال أعزب أمر بتزويجه، ليتم اختيار العروس له خلال عشر أيام فقط.



عثر العريس على عروس تعمل ممرضة كان قد أعجب بها عندما رآها في مناسبة سابقة، ليوافق والدها على تزويجها منه ولكن بشرط أن يسمح لها بالاستمرار في عملها، ليوافق العريس على ذلك ويتم استكمال مراسم الزواج الذي قدرت تكلفته بـ 1400 جنيه استرليني تكفلت بها الدولة.