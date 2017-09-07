تعاني أغلب دول العالم هذه الأيام من موجة حرارة مرتفعة، حيث نعيش في أشد فصول العام حرارة ولذلك يفضل الكثير الذهاب للشواطئ هربًا من الحر الشديد.



وقد لا يستطيع الشخص الابتعاد عن مدينته وقضاء إجازة بأماكن مطلة على البحر سواء بسبب العمل أو التكلفة.



وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لبعض الأفكار المجنونة والغريبة والطريفة، التي تمكنك من التغلب على حرارة الجو والاستمتاع بوقتك وبأقل تكلفة.



واستخدم أحدهم الحقائب البلاستيكية لتعبئتها بالماء والجلوس بداخلها، كما استعان عمال بإحدى الرافعات العملاقة للتظليل عليهم وقت الاستراحة، بالإضافة إلى ملء صناديق السيارات بالمياه وكأنها مسبح، بينما فتح آخر باب الثلاجة ونام بداخلها.