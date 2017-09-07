نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لشجار عنيف بين اثتين من الأمهات لم يكترثا لصرخات طفليهما.

تم تصوير اللقطات في موقف للسيارات في جمهورية الصين الشعبية، أمام حضانة أثناء توصيل العديد من الآباء والامهات أطفالهم في يومهم الدراسي الأول بعد العطلة الصيفية.

وتظهر اللقطات اثنين من الامهات يوجهان لكمات وركلات لبعضهما بينما يبكي طفليهما في محاولة لوقف القتال.

وذكرت التقارير أن السيدتين تجادلا معا بعد أن عرقلت أحدهما طريق الأخرى بسيارتها المتوقفة، وبدأ الاثنان بمشادة كلامية وسرعان ما تحولت إلى شجار بالأيدي وشد الشعر.

وأكدت المدرسة في وقت لاحق في بيان لها أن الشجار دام نحو دقيقتين قبل أن يتدخل حارس الأمن لفض الشجار.