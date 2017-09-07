سخرت الإعلامية ريهام سعيد، من فوز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي، قائلة: «مبروك لمصر، ولكنها مش من قلبي، لأنها مش هيصة علشان نوصل لكأس العالم».

وقالت خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار» إن هيكتور كوبر مدرب فاشل، ولا يصلح لقيادة المنتخب الوطني للوصول إلى كأس العالم، مشيرة إلى أن أجمل حاجة في كرة القدم أنها بتجمع المصريين أمام العالم كله.

وأضافت: «مصر لم تصل لكأس العالم على يد مدرب أجنبي، والقضية ليست أداء أو حرفنة ولكنها روح وطنية ولا يستطيع مدرب أجنبي منح اللاعبين الحماس قبل المباراة».

يذكر أن المنتخب فاز على أوغندا بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وبهذه النتيجة يحتل صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط.