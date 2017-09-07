عثرت شرطة نيكاراغوا على 1.2 مليون دولار داخل سيارة مهجورة، حيث تعتقد بأنها أموال تتعلق بتجارة المخدرات.

وكانت العربة مصفوفة بالقرب من نقطة أمنية بشارع بمنطقة كارازو، حيث قامت عناصر أمنية بتفقدها وعثرت على الأموال بداخلها، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الحكومية عن مدير المساعدة القضائية، لويس ألبرتو بيريز أوليفاز.

وعثرت الشرطة على الأموال داخل العربة الثلاثاء على بعد نحو 45 كلم جنوب ماناجوا. وكانت الأموال متوزعة على 78 حزمة سوداء موضوعة بدورها داخل كيس أحمر، وفقاً لما أكده بيريز. كما عثر داخل العربة على رخصة قياد لشخص (29 عاماً) حيث بحسب الشرطة يرجح انتماءه لعصابة إجرامية دولية ويتم البحث عنه حالياً.

ولموقعها الجغرافي، تعد نيكاراغوا موقعاً لتجارة المخدرات التي تمر عامة من جنوب إلى شمال القارة الأمريكية.