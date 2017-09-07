حددت محكمة مصرية الرابع من أكتوبر المقبل، للنظر بدعوى قضائية تطالب بتعويض الأبناء المنفصل والدهم عن والدتهم عن معنى الأبوة، وحقهم في نطق كلمة “بابا” والعيش معه، دون اقتصار الأمر على دفع النفقة الشهرية لهم أو لوالدتهم التي تقوم على تربيتهم.

وقال طارق العوضي، أحد أبرز المحامين المصريين إن “مكتبه أقام الثلاثاء أول دعوى من نوعها في مصر والوطن العربي، كونها تدور حول مسؤولية الأب الشرعية والدستورية والقانونية تجاه أبنائه”.

وأضاف العوضي الذي تقدم بالدعوى نيابة عن أم مصرية قائلاً: “هل تنحصر مسؤولية الأب في الإنفاق فقط؟ وهل يحق للأبناء رفع دعوى تعويض لأنهم لم يشعروا يوما بمعنى كلمة بابا، وما هو التعويض المناسب للحرمان من رعاية الأب وعطفه وحنانه وحمايته؟”.

واستكمل: “القضية ستكون محل جدل شرعي وقانوني ومجتمعي لكننا نؤمن بأحقية مقيمة الدعوى، ونثق أننا سنرسي مبدأ قانونياً جديداً ومهمًا جدًا في تاريخ القضاء المصري، حيث تحدد النظر بالدعوى بجلسة 4 أكتوبر المقبل أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية”.

يذكر أن الإجراءات القانونية المعمول بها حالياً في مصر تتضمن دفع الزوج نفقة شهرية لا تتجاوز 500 جنيه فقط (قرابة 26 دولارا أمريكيا) للطفل حال انفصاله عن الزوجة، وقيامها بتربية الأبناء، وأحياناً تقل عن ذلك نظراً للظروف المادية للزوج وطبيعة عمله.