تواصل الجهات الأمنية بشرطة #منطقة_جازان، ممثلة في شرطة محافظة صبيا، تحقيقاتها بقضية اعتداء جسدي تعرض له طفل سعودي على يد أخواله بأسلاك كهربائية تسببت بحدوث إصابات بأجزاء متفرقة، وأبقت علامات على جسده نتيجة ضرب مبرح تلقاه بوحشية، واستدعت تلك الوحشية تدخل الجهات المختصة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها دار الحماية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، والشرطة التي بدورها بدأت تحقق لمعرفة الأسباب وإحالة #المتهمين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه ورد بلاغ إلى شرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة بوصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب. وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون إلى المستشفى. وخلال المعاينة اتضح أنه حدث يبلغ من العمر 11 عامًا، ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا.

وقال الحكمي: "بسماع أقوال الطفل ذكر أن خاله البالغ من العمر 27 عاماً، أركبه في سيارته وتوجه به إلى منزله بالقرية نفسها، وأدخله بإحدى الغرف وحضر بقية أخواله، واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية، ثم أخرجوه خارج المنزل دون أن يعرف سبب الاعتداء".

وبيّن أن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بالظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر، وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء 10 أيام ما لم تحدث مضاعفات.

وأكد الحكمي أنه تم القبض على الجناة، وهم أخوال الحدث، وإيقافهم جميعاً، وأشعرت النيابة العامة بالحادثة والقبض، مشيرًا إلى أن حالة الحدث مستقرة.

