أفادت دراسة أميركية حديثة بأن فيروس زيكا، المعروف بخطورته على الأطفال، قد يكون علاجا جديدا لسرطان الدماغ لدى البالغين.

الدراسة أجراها باحثون بجامعتي «واشنطن» و«كاليفورنيا» في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (The Journal of Experimental Medicine) العلمية، بحسبما نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء.

ويعرف العلماء فيروس زيكا بأنه تهديد لصحة البشر، خاصة #الأجنة، لكن فريق البحث أظهر أن الفيروس يمكن أن يستهدف ويقتل بصورة انتقائية نوعا من #الخلايا_السرطانية التي يصعب علاجها في أدمغة البالغين.

ولاختبار ذلك، أجرى الفريق تجربة على الفئران في المختبر، وتمكن فيروس زيكا من تقليص #أورام_خبيثة في أدمغة الفئران البالغة دون أن يؤذي خلايا الدماغ الأخرى.

وأجرى الفريق تجارب أخرى على عينات لخلايا سرطانية دماغية مأخوذة من البشر، وأظهرت النتائج أن فيروس زيكا قتل هذه الخلايا السرطانية التي تبدي مقاومة للوسائل التقليدية للعلاج المتبعة حاليا.

وأوضح الباحثون انه على الرغم من أن تجربة الفيروس على البشر لاتزال أمرا بعيدا نسبيا، إلا أنهم يعتقدون أنه يمكن أن يتزامن حقن فيروس زيكا في الدماغ مع وقت إجراء العمل الجراحي لإزالة الأورام القاتلة.

وبدأ فريق البحث بتعديل الفيروس لجعله مطاوعا أكثر من فيروس زيكا المعتاد كإجراء احترازي لضمان السلامة.

وقال الباحث الطبيب مايكل دايموند، أحد المشاركين في الدراسة: «يبدو أن هناك أملا كبيرا في زيكا. هذا الفيروس يستهدف خلايا مهمة جدا لنمو الأدمغة لدى #الرضع، لكن يمكننا استخدام الآلية ذاتها لاستهداف الأورام المتنامية».

ويأمل دايموند ان يتمكن الباحثون من البدء في تطبيق التجارب على البشر في غضون 18 شهرا.