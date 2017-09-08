ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بصحة جيدة خلال أحدث صورة التقطت له خلال قضاء إجازة في أحد المصايف بالساحل الشمالي في مصر وظهر مبارك في الصورة وهو يحمل حفيدته فريدة جمال مبارك والابتسامة تعلو وجهه وبجواره ابنه جمال الذي يقضي الإجازة معه وبرفقتهما باقي أفراد الأسرة وهم قرينة الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك وابنه الأكبر علاء مبارك وأسرته.

وذكر مقربون لمبارك أن الرئيس الأسبق قضى الإجازة في إحدى القرى السياحية التي يمتلكها صهره محمود الجمال، مضيفين أنه قضى أياما طويلة لأول مرة في المصيف طلبا للاستجمام والراحة.

يذكر أن مبارك البالغ من العمر 89 عاما يقضي حياته حاليا مع أفراد أسرته في منزله بمصر الجديدة بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.