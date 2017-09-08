أعلن البلاط الملكي الدنماركي، أن زوج الملكة مارغريت الثانية الفرنسي المولد يعاني من العته، وسيقلص بشكل كبير أنشطته الملكية.

وتم تشخيص مرض الأمير هنريك (83عاماً) بعد سلسة من الفحوصات، التي كان أحدثها في آخر فصل الصيف في مستشفى ريجشوسبيتاليت في كوبنهاغن.

وتتضمن الأعراض "انخفاضاً" في "مستوى الإدراك لديه"، وأشار تقييم التأثير إلى أنه "أكبر مما كان متوقعاً" بالنسبة لسنه، حسبما أفاد بيان المستشفى.

وأعربت الملكة عن "عميق حزنها" وأملها، إضافة للعائلة الملكية، في يُمنح الأمير هنريك السلام والهدوء.

وفي الشهر الماضي، أثار الأمير استغراب الكثيرين بعد إعلانه أنه لن يدفن في كاتدرائية روسكيلد جوار الملكة في تابوت حجري خاص، في قرار تم اعتباره خروجا عن التقاليد. وقالت الملكة إنها لن تغير خطط جنازتها.

يذكر أن الملكة مارجريت تزوجت الأمير هنريك عام 1967، وأصبحت حاكمة البلاد عام 1972، ولديهما ابنان.

ولم يخف الأمير على مدار السنوات الماضية أنه كان يرغب في أن يحظى بدور ولقب أبرز، لكن خبراء في الشؤون الملكية أوضحوا أن الدستور يشير بوضوح إلى أن الملكة (77 عاماً) هي الحاكمة.

وتخلى الأمير عن العديد من مهامة الرسمية العام الماضي.