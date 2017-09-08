ألقت الشرطة في مقاطعة أنهوي الصينية القبض على رجل بعدما ظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف على سطح سيارته التي كانت تسير لوحدها في أحد شوارع مدينة بينغبو.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة وهو يعتلي سطح سيارته التي كانت تسير بدون سائق لمسافة حوالي 1000 متر.

وبحسب مصادر الشرطة فإن الرجل نزل إلى داخل السيارة عبر فتحة السقف لتوجيهها ثم عاد إلى السطح ثانية قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة بتهمة القيادة المتهورة.

وقال الرجل في إفادته للشرطة بأنه قام بهذا الفعل احتفالاً بإبرامه صفقة تجارية كبرى، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.