لقي رجل يبلغ من العمر 32 عامًا مصرعه بالسقوط من فوق جسر بعدما وافقت صديقته على الزواج منه.

وفقا لموقع مترو، كان الرجل الذي لم يذكر اسمه في سيارة صديقته عندما طلب منها التوقف وسط جسر إيرابو الذي يربط بين جزيرتي مياكو ورابو في اليابان، وقال لها إنه يرغب في الاستمتاع برؤية المنظر، ثم ركع على ركبة واحدة وأخرج خاتما من ملابسه ليطلب يدها، حيث شعر بسعادة مفرطة عندما وافقت، وظل يقفز في الهواء فرحا.

وذكر الموقع أن الرجل تسلق سور الجسر وفتح ذراعيه للاحتفال، لكن بعد ثوان فقد توازنه، وسقط من ارتفاع 30 مترا في الماء.

وأضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثته بعد سبع ساعات، وأكد متحدث باسم الشرطة أن الرجل كان ثملا قبل وقوع الكارثة.