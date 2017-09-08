تمكنت الفتاة الأميركية توشي سبونسلر، من سرقة سيارة الشرطة التي اعتقلتها بتهمة #سرقة محل تجاري، وذلك رغم كونها مكبلة اليدين، وسارع رجال الشرطة بمطاردتها.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع "فوكس نيوز" الأميركي وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي تكبيل الشرطة للفتاة بالأصفاد، ثم كيف فكت حزام الأمان داخل السيارة وانطلقت بالسيارة ليبدأ رجال الشرطة في ملاحقتها من جديد.

كما يظهر الفيديو تمكن رجال الشرطة في النهاية من القبض على الفتاة بعد مطاردة مثيرة على الطريق وتوقفها بعد اصطدام سيارة الشرطة التي تقودها خلال المطاردة.