لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرون، في انهيار عقار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية شمال مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغاً بانهيار عقار سكني بشارع المعز بمنطقة محرم بك، ووجود بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ومسؤولو المحافظة والدفاع المدني، حيث يتم حالياً رفع الأنقاض ومعرفة الخسائر الناتجة عن انهيار العقار.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيان صحافي، إن العقار قديم ومكون من ٤ طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنة ٩١ ولم يتم تنفيذه، وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة ٩١ المواطنين بضرورة الابتعاد عنه.

وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع الحادث.

وأعطى المحافظ تعليماته بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.