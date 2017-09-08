عاش سائحون حالة من الذعر ؛بعدما توقفت لعبة في الهواء كانوا يركبونها على ارتفاع 170 قدمًا، في إحدى مدن ملاهي ألعاب الترفيه فيبريطانيا.

ووجد 13 شخصًا أنفسهم معلّقين في الهواء عند ارتفاع مذهل ،حوالي الساعة 4:10 مساء الثلاثاء، قبل أن يتم استدعاء فرق الحريق وخفر السواحل من أجل إخراجهم من اللعبة المتوقفة، وفق صحيفة “الصن” البريطانية.

وقال المتحدث باسم الخدمة “في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً بدأت مروحية خفر السواحل بانتشال الأشخاص المحاصرين في أمان”.

وأضاف “تم إنزال جميع الركاب بسلام على الأرض”.

وقال مدير الملاهي إنه بدأ تحقيقًا لمعرفة السبب وراء العطل، كما أعرب عن أسفه الشديد وقدم اعتذاره لكل من تعرض لأذى بسبب هذا الحادث.