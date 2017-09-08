أصدر القضاء المصري حكمًا بإعدام أمين شرطة بعد عامين من المحاكمة في القضية المتهم فيها بقتل سيدة كانت تعمل في تجارة المخدرات وابنتها وإلقاء جثتيهما في الطريق العام بمدينة الغردقة السياحية.



وقضت محكمة جنايات محافظة البحر الأحمر بالإعدام شنقاً للمتهم، الذي ارتكب جريمته ضد المجني عليهما بعد خلافات مالية بينهما، مستخدمًا سلاحه الرسمي (الميري) ومسددا عدة طلقات نارية للسيدة وطفلتها التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات.

وبدأت الواقعة بالعثور على الجثتين في الطريق العام وتبين وفاتهما نتيجة طلقات نارية من سلاح ميري مملوك لوزارة الداخلية وبالفحص والتحريات تبين أن صاحبه يعمل “أمين شرطة”.

وباستكمال التحريات تبين أن المتهم والمجني عليها يرتبطان بعلاقات تجارية ومالية منذ فترة كما تبين اتهامها في قضايا اتجار بالمخدرات ونشبت خلافات بينهما فتخلص منها وألقي القبض عليه وأحيل للمحاكمة حتى صدر الحكم ضده.

