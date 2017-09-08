التقطت الكاميرات الخارجية لمحطة الفضاء الدولية، ناسا، لقطة دراماتيكية لعين إعصار إرما فوق منطقة البحر الكاريبي، بعدما تحول إلى إعصار من الدرجة الخامسة.





وأظهرت اللقطات حجم الإعصار وشكل تحركه، في وقت تترقب منطقة الكاريبي وفلوريدا الأضرار المتوقعة.

كما نشرت وكالة ناسا، رسوما متحركة ثلاثية الأبعاد، باستخدام بيانات رادار جي بي إم، الذي كشف عن العواصف القوية التي تدور حول عين إعصار إرما، والتي وصلت إلى ارتفاعات أكبر من 12 كيلومترا.

ومن المرجح أن تحدث بعض التقلبات في كثافة الإعصار خلال اليومين المقبلين، لكنه سيبقى ضمن فئة قوية بين الرابعة والخامسة.

وتتدفق الرياح التي تتسبب في الإعصار إلى خارجه لمسافة تصل إلى 85 كيلومترا من الوسط، فيما تتمدد أكثر بسبب العواصف الاستوائية إلى مسافة 280 كيلومترا.

وقتل الإعصار إرما ثمانية أشخاص في جزيرة سان مارتان بالبحر الكاريبي وسبب دمارا كبيرا في باربودا اليوم الخميس، ويعد إرما أقوى إعصار يجري تسجيله على المحيط الأطلسي حتى الآن.