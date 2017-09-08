جرت العادة أن يتم بناء المنازل فوق سطح الأرض، باستثناء الملاجىء والأقبية، لكن البعض يرغبون ببناء منازلهم تحت الأرض، والحصول على شيء من الأمان والخصوصية في نفس الوقت. ويقدم موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين، مجموعة من الأفكار، لتصميم منزل تحت الأرض بطريقة عصرية:

1- منزل تحت الأرض مع واجهة على شكل بيضاوي، يظهر بشكل مميز عند النظر إليه من بعيد.

2- منزل تحت الأرض مع مناظر خلابة تحبس الأنفاس، وتنقلك إلى عالم من السحر والجمال.

3- تصميم فريد لمنزل تحت الأرض مستوحى من القصص الخيالية على شكل كهف يطلق عليه اسم منزل الفطر السحري.

4- منزل تحت الأرض مستوحى من فيلم “ذا هوبيت” الأسطوري.

5- منزل تحت الأرض مغطى بالعشب بالكامل، مع حمّام سباحة في الواجهة الأمامية.

6- منزل غارق تحت الأرض مع جدران زجاجية وتصاميم معاصرة للديكور.

7- منزل تحت الأرض، مع مساحة خارجية للعب وجدران بيضاء.

8- منزل تحت الأرض مع تصميم معاصر للحديقة، ودرج يؤدي إلى فناء مع حمّام سباحة صغير.

9- ملجأ تحت الأرض مبني داخل أنابيب معدنية مموجة بتصميم فريد ومعاصر.

10- وأخيراً، هذا المنزل البسيط تحت الأرض، والمستوحى من مسلسل تيلي تابيز للأطفال.