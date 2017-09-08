اشتهرت السلاحف منذ قديم الأزل ببطء حركتها، وتشهد على ذلك القصّة الشهيرة للأرنب الذي تحدّى سلحفاة في سباق مثير كانت نتيجته حتمية لمصلحته لولا استهتاره بها.

ولكن يبدو أننا على أعتاب تغيير نظرتنا للسلاحف بعد مشاهدة هذا الفيديو الذي نشرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية وتبلغ مدّته سبع ثوانٍ فقط، وتظهر فيه سلحفاة صغيرة تنطلق في الماء بسرعة هائلة.ويبدأ الفيديو حين تظهر السلحفاة في يد شخص ما، وبمجرد أن يطلق سراحها في الماء حتى تسبح بسرعة هائلة وتختفي.

وإذا كان هناك رقم قياسي للسلاحف الأكثر سرعة، فالمرجّح أنّ تلك السلحفاة حطّمته، فبرغم السمعة التي تتسم بها السلاحف وهي بطء الحركة، فإنه من الشائع للغاية أن تكون السلاحف المائية سريعة، وهذا ينطبق خاصّة على السلحفاة ذات الغطاء الأملس التي تُعدّ الفصيلة الأكثر انتشاراً في الماء العذب داخل أميركا الشمالية.

وتتميز تلك الفصيلة من السلاحف بأنها مفلطحة الشكل، ومُغطاة بطبقة رقيقة من الجلد، ما يُساعد على سرعة السباحة، كما أنها تسبح في الماء باستخدام يديها وقدميها للحركة بسرعة.



وفي المعتاد تكون سرعة معظم السلاحف 1.07 ميل في الساعة، إلا أنه قد تم تسجيل سباحات لبعض السلاحف بسرعة تصل إلى 22 ميلاً في الساعة.