أصيب صياد أسماك يعيش في دولة البيرو، بانتفاخات ضخمة في أجزاء مختلفة من جسده، بعد أن صعد من قاع البحر إلى السطح بسرعة أثناء رحلة صيد أمام سواحل بلاده.

ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، تعتبر حالة اليخاندرو مارتينيز، من أندر الحالات المرضية، وتدعى “الانحناءات” أو “متلازمة الضغط”، التي تنجم عن تراكم النيتروجين في الجسم.

وفي تفسير منهم لحالة مارتينيز، أوضح أطباء في البيرو أن “كمية كبيرة من النيتروجين دخلت إلى دمه بسبب نزوله للأعماق، وأن هذه الكمية تراكمت وكونت فقاقيع كبيرة بمجرد صعوده إلى السطح”، لافتين إلى أن “هذه الحالة النادرة يخافها الصيادين بشكل كبير”.

وأفادت صحيفة “مترو” نقلا عن وسائل إعلام بيروفية، بأن “أعراض هذه الحالة قد تشمل تورم المفاصل، والحكة وتلف الدماغ والشلل والصداع والكحة والدوار والغثيان، وأنها يمكن أن تسبب الوفاة في بعض الحالات”.

وذكرت الصحيفة أن “وزن مارتينيز زداد بنحو 25 كيلو، وأنه يخضع حاليا لجلسات حقن بالأكسجين أدت إلى خفض كميات النيتروجين داخل جسمه لأكثر من 30%”.

وحسب الطبيب ميجويل الاركون الذي يعالج مارتينيز في مستشفى بمدينة “سان جوان يو ديوس”، فإنه “يتم إجراء دراسة لحالته بسبب ندرتها”.