بعد أكثر من 8 أشهر على وفاته بثت هيئة «بي بي سي» امس الخميس أغنية غير معروفة للفنان جورج مايكل، من إنتاج «سوني ميوزيك» خلال برنامج «كريس ايفانز بريكفاست» عبر «بي بي سي راديو 2».

يذكر أن جورج مايكل توفي في 25 ديسمبر 2016 عن 53 عاما من ضمور في عضلة القلب أو من تراكم الدهن في خلايا الكبد.

ودفن نهاية مارس خلال مراسم خاصة في شمال لندن بعد تحقيق دام عدة أسابيع خلصت في ختامه الشرطة إلى أنه قضى من ميتة طبيعية.

وعلى موقعه الإلكتروني أكدت شقيقتاه ميلاني ويودا أنهما ترغبان في مواصلة عمله الفني من خلال المشاركة في إرثه الموسيقي.

وكان الفنان الذي باع أكثر من مائة مليون اسطوانة يحضر لألبوم وثائقي عن حياته بعد سنوات ابتعد خلالها عن الحياة الفنية.