الخسائر هائلة والدمار بلغ 95% واقتلاع أسقف منازل شمال الأنتيل

عاشت جزيرتا سان مارتان وسان برتيليمي في منطقة البحر الكاريبي «مشاهد رعب» و«كابوسا» و«مناظر مروعة» حيث بدأت امس الخميس عمليات الإغاثة فيها بعد أن ضربها الإعصار ايرما غير المسبوق الذي تسبب في وفاة تسعة أشخاص ويهدد حاليا جمهورية الدومينيكان.



وأعلنت أجهزة الإغاثة الفرنسية أن الإعصار العنيف أسفر عن «مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين» في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية.



وسجلت حالة وفاة تاسعة على جزيرة باربودا المجاورة التي تضم 1600 نسمة ولحق بها «دمار كبير» حسب ما قال رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، الجزيرة المستقلة.



أما بالنسبة للقسم الهولندي، فلم تسجل أية حالة وفاة لكن الإعصار تسبب بحسب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه في «خسائر هائلة» خصوصا في المطار والمرفأ «عازلا الجزيرة عن العالم».



ولم يترك الإعصار ايرما سقف بيت في شمال الأنتيل الا اقتلعه خصوصا في سان مارتان التي «لحق بها دمار هائل بنسبة 95%» من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس.



ويروي شهود عيان على هذه الجزيرة التي تضم حوالى 70 ألف نسمة، ما رأوا من «مشاهد مروعة».

وقال الصحافي في قناة «اوتر مير بروميار» الفرنسية ستيفن برودنت «كنا أمام ظاهرة غير مسبوقة» مضيفا أن «كل ما لم يكن له الحد الأدنى من الصلابة لم يعد موجودا». وقالت صحافية أخرى في «غوادولوب بروميار» انه «كابوس».



وأشار بول ويندت المسؤول في صحيفة «دايلي هيرالد» المحلية في الجهة الهولندية من جزيرة سان مارتان، للتلفزيون الألماني «ار تي ال» إلى أن «جبالا من الحطام انتشرت في الشوارع. ليس لدينا لا تيار كهربائي ولا وقود للسيارات».



وروى كيفن لتلفزيون «بي اف ام تي في» عبر الهاتف أن في سان برتيليمي، الجزيرة الفرنسية التي تضم عشرة آلاف نسمة، «كل شيء محطم، المشاهد مرعبة، إنه أمر فظيع».



اعتبر رئيس الداخلية الفرنسية جيرار كولومب أن «الدمار هائل» فيما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه سيزور «في أقرب وقت ممكن» المناطق المنكوبة.



وقال كولومب «في المناطق النائية، لا يزال هناك عدد من الضحايا». وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في غوادولوب ايريك مير أن «الوضع مأساوي».

فالجزيرتان تعانيان من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب كما أن المباني غير صالحة للاستخدام والمنازل مدمرة فيما الأشجار مقتلعة وخدمات الإغاثة بحد ذاتها مقطوعة.



ووصلت وزيرة مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان صباح امس الخميس الى جزيرة غوادولوب الفرنسية التي تتبع اداريا الى جزيرة سان مارتان، ومعها «تعزيزات بشرية ومادية» بلغت ما يقارب الـ200 عنصر من رجال إغاثة وجنود ورجال اطفاء وأطباء.



وأشادت الوزيرة بإعادة فتح قسم من مدرج المطار في الجهة الفرنسية من جزيرة سان مارتان، الأمر الذي سيسمح بوصول طائرة استطلاع عسكرية قريبا.



ولامس الإعصار ايرما الذي بلغ الدرجة الخامسة، ساحل بورتوريكو الشمالي، متقدما بسرعة 26 كلم في الساعة باتجاه الغرب وجمهورية الدومينيكان.



وقال بلانكا سانتياغو، الموظف في فندق في العاصمة سان خوان «كدنا نقول ان أشباحا تسكن الفندق».



وفي جمهورية الدومينيكان، أعلنت الحكومة تنفيذ أولى عمليات الإخلاء في المناطق الساحلية، رغم إعلان مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار لن يلامس مبدئيا الجزيرة.



وقال المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن ايرما سيتجه نحو كوبا ومن ثم الى فلوريدا التي سيضربها كلها خلال ساعات.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الجزر العذراء الأميركية وبورتوريكو وفلوريدا.

وأمرت السلطات بإخلاء المنازل والمحلات في كيز وهي سلسلة جزر في أقصى جنوب ولاية فلوريدا كما أعلنت حالة الطوارئ في كوبا.