نشر موقع "مترو" لقطات مروعة لعدد من الفقمات "كلب البحر" تقفز من فوق منحدر ارتفاعه نحو 5 أمتار هرباً من السياح.



وقع الحادث في جزيرة سانت ماري شمال خليج ويتلي، ويقول الخبراء إن الفقمات تحطم زعانفها غالباً خلال السقوط، ما يجعلها غير قادرة على السباحة أو الصيد بشكل صحيح.



وأصدر المتحدث باسم محمية سانت ماري للفقمات تحذيراً للزوار يحثهم فيه على مشاهدة الثدييات بهدوء من داخل منارة لمنع شعورها باضطرابات قد تقلل من فرص بقائها على قيد الحياة.



وقال إن هذه الاضطرابات وإصابة الحيوانات بالذعر نتجت عندما تجاهل الزوار التعليمات وتعدوا عمداً منطقة الحياة البرية، وبسبب أصوات الناس داخل المنارة.