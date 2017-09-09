تفرض العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حظرا وقيود شديدة على استيراد المواد العضوية ومنها الخضروات والفاكهة، إلا من خلال مؤسسات معتمدة، يعود السبب الى أن هذه السلع الحيوية يمكن أن تكون حواضن لحشرات يصعب كشفها بالعين المجردة ما ينتج عنه أذى كبير لصحة مستهلكيها وللبيئة.



وقد أصيبت امرأة تُدعى ديبي كامبل بالصدمة بعدما عثرت على بيضة عنكبوت في حبّة موز اشترتها من متجر Tesco في ميلتون.



وفي التفاصيل، كانت الأم البالغة من العمر 41 عاماً تقشّر حبّة الموز لتطعمها لابنها ألبي البالغ من العمر 19 شهراً حين أصيب بالصدمة وبدأت تصرخ لحظة رؤية بيضة العنكبوت. وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



وتُرجّح ديبي أن يكون العنكبوت من إحدى الفصائل البرازيلية التي تكبر كثيراً بحسب ما قالت لوسائل الإعلام. الجدير ذكره، أنّ ديبي أعادت كل ما اشترته من السوبر ماركت من موز، إجاص، تفاح خوفاً من ظهور العناكب من جديد.



في سياق آخر، اعتذر القيمون على Tesco من الأم وعائلتها وفتحوا تحقيقاً في الحادثة.