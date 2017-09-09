حظي فني الكهرباء السعودي عبدالله محمد زكري، على إعجاب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة معلقًا بين الأرض والسماء لإصلاح عطل في أحد أعمدة الضغط العالي بمحافظة “أبو عريش” جنوب غرب السعودية.



وانتشرت الصورة بشكل كبير وسريع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مغردون في “تويتر” عن إعجابهم “بتفاني فني الكهرباء في أداء عمله وتحمله المخاطر من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين”.



وأضافوا أن “زكري يمثل أنموذجًا للشاب السعودي المكافح”، داعين إلى “إعطاء الفرصة بشكل أكبر للسعوديين في المجالات والقطاعات بالمملكة كافة”، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي.



وتعتبر مهنة فني الكهرباء من المهن الصعبة جدًا نظرًا لما ينطوي على العاملين بها من خطورة التعامل مع الكهرباء من ناحية ومن ناحية أخرى خطورة العمل على مرتفعات عالية وفي ظروف جوية مختلفة.