يشكو معظم الرجال الطريقة التي تقود بها الفتيات سياراتهن، ويتم اتهامهن بأنهن لا يتمتعن بفنون القيادة، ويتسببن بمعظم حوادث الطرق، في الوقت الذي يدافع فيه معشر النساء عن أنفسهن، ويؤكدن أنهن يمتلكن من مهارات القيادة ما يجعلهن أفضل من الرجال.



وهو أمر لا يمكن تعميمه على كل النساء فهناك رجال فاشلين في القيادة أيضاً بشكل فظيع.



ولكن جاء هذا الفيديو الذي نشرته جريدة الدايلي ميل ليثير الشكوك مجدداً حول قدرة النساء على قيادة السيارات، بعدما ظهرت سيدة تفشل فشلًا ذريعًا في ركن سيارتها الصغيرة رغم وجود مساحة واسعة حولها.