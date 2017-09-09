نشر بطل الدوري الأولمبي في التجديف أليكس غريغوري على موقع "إنستغرام" صورا تظهر فيه حال يديه بعد رحلة طويلة بالقوارب جاب فيها المحيط المتجمد الشمالي.



ستطاع الفريق الدولى للتجديف "ThePolarRow" إكمال رحلته في المحيط المتجمد الشمالي، في 28 آب / أغسطس، كما تمكن من تسجيل 11 رقما قياسيا عالميا من أصل 12 رقما كان مخططا لها.



وعلق غريغوري على صورة يديه "حال يدي بعد ارتداء قفازات رطبة لفترة طويلة…لم يكن لدي مثل هذه التجاعيد من قبل…من الواضح أن المياه المالحة تسربت إلى أعماق الجلد…كانت تجربة فظيعة.



نالت الصورة تقدير وإعجاب مستخدمي موقع تبادل الصور "إنستغرام"، وحصلت على ما يقارب ألف وخمسمئة إعجاب..وهنأ متابعو غريغوري بانتهاء الرحلة…وأثنوا على شجاعته.