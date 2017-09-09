الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ليسوا بحاجة إلى نظام غذائي ورياضي فحسب بينما هم بحاجة إلى دافع أو محفز يساعدهم على الاستمرار في الرجيم، لأن البدايات عادة ما تكون قوية ولكنها تنتهي بالعودة قبل تحقيق الأهداف.



ونصحت دراسة حديثة أجريت في جامعة دريكسل بقياس الوزن يومياً بميزان رقمي، فهذا الطقس جزء أساسي في الرجيم، حيث أكدت الدراسة أن هذا التصرف اليومي يحفز الشخص نحو تحقيق أهداف الرجيم وتذكره دائماً أن لديه مشكلة.



وقالت الدراسة التي نشرت في موقع «إيت زيس نوت ذات» إن متابعة الوزن بشكل يومي، وربما أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، تضع الشخص بعيداً عن تناول حصص خارج الرجيم، وإن حدث يشعر بألم الضمير فوراً، من ثم يحد هذا الشعور من تناول المزيد.



ونبهت الدراسة إلى نقطة هامة وهي أن الشخص إذا كان يمارس رياضة فهذا من شأنه زيادة الوزن بالأرقام لأن الكتلة العضلية تغير مؤشر الميزان نحو الزيادة، ففي هذه الحالة لا تنتبه إلى الميزان الرقمي بينما ركز فقط على شكل القوام.