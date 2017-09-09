في الوقت الذي تتوالى فيه الاكتشافات العلمية والطبية حول العالم، مازالت تظهر بعض الفيروسات والأمراض والحالات المرضية الغريبة التي يصعب تفسيرها في بعض الأحيان.



ومن ضمن تلك الحالات الغريبة، حالة مراهق هندي يُدعى أشيك غافاي.. تلك الحالة التي أذهلت الأطباء الذين فحصوه، وذلك لأن فمه يحتوي على 232 سِناً، بحسب موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية.



لم يكن أشيك، الذي كان يعيش في قرية هندية فقيرة، يدري ما يدور داخل فمه، إلا أنه بدأ يعاني من بعض الآلام الشديدة في فكه منذ حوالي 18 شهراً. استشار الأطباء في قريته، إلا أنهم فشلوا في تحديد سبب تلك الآلام، وذلك نظراً لضعف الإمكانات الطبية لديهم، ما اضطر أشيك إلى التوجه إلى المدينة لاستشارة الأطباء.. فكانت المفاجأة!



اكتشف الأطباء أن المراهق الهندي لديه عدد كبير من البروزات الشبيهة بالأسنان مرصوصة في فكه، وهي تتكون من المينا، أي الأنسجة التي تكون الأسنان.