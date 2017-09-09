درس العلماء الروس والكنديون تأثير حالة انعدام الوزن وظروف الرحلة الفضائية على البروتين في الدم.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمجمع "سكولكوفو" العلمي. وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة "Nature Sciantific Reperts" الأمريكية العلمية.

وقال البروفسور في جامعة "سكولكوفو" والمعهد الروسي للفيزياء التقنية، يفغيني نيكولايف، إن الدراسة بينت أن نظام المناعة لدى الإنسان يتصرف في حالة انعدام الوزن وكأن الجسم مصاب بمرض ما، ولا يدري ما العمل، ويقوم بتشغيل أنظمة الحماية كلها.

يذكر أن تأثير الرحلات الفضائية على جسم الإنسان بات يدرس منذ منتصف القرن العشرين، حيث اتضح أن الرحلة الفضائية تؤثر على الأيض وتبادل الحرارة وإيقاع نبض القلب وعمل العضلات وجهاز التنفس وغيرها من وظائف جسم الإنسان. أما البروتينات فهي التي تلعب دورا رئيسا في عملية تكيف الجسم مع الظروف المختلفة.

وقام العلماء بتحليل تركيز 125 بروتينا في بلازما الدم، لدى 18 رائد فضاء روسيا، أقاموا في المحطة الفضائية الدولية لفترة طويلة. وقد أجري فحصهم الطبي قبل الرحلة الفضائية بـ30 يوما، وبعد العودة إلى الأرض مباشرة، ثم بعد انتهاء الرحلة الفضائية بـ7 أيام.



ودرست البروتينات بصفتها مؤشرات حيوية تستخدم لكشف الأمراض المعدية. ودلت نتائج الدراسة على تغير تراكيز تلك البروتينات التي تشارك في تنظيم المناعة الطبيعية. ويعني ذلك أن جسم الإنسان يرد على الرحلة الفضائية مثلما يرد على المرض على مستوى الجزيئات.

وعلاوة على ذلك فإن نتائج الدراسة أظهرت أن أنواع الخلايا المحورية كلها وأعضاء جسم الإنسان والأنسجة تعمل على التكيف مع الظروف الجديدة.