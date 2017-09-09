ابتكرت أم أسترالية جهازًا ثوريًا من شأنه أن يغير تجربة الولادة تمامًا بعد أن عانت من تجربة صادمة.

وطورت سارة ماكدونالد، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه، اللاصقة المسماة “أويل” باستخدام أحدث التقنيات اللاسلكية لمراقبة الحمل والإنجاب بشكل فوري.

وقالت ماكدونالد (31 عامًا) لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها “أدركت أنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل للنساء لتتبع حملهن بعد تجربتها الصادمة الخاصة بالولادة”.

وكشفت ماكدونالد كيف عانت عندما ولدت طفلها الثاني قبل الأوان، قائلة إنني “عندما عانيت من المضاعفات أثناء المخاض كنت متصلة بأجهزة المراقبة باستخدام عصابات ضخمة مربوطة حول خصري”.

وعندما وجدت العصابات غير مريحة، ومقيدة للغاية، بدأت مهندسة الميكانيك في التفكير بالطرق التي يمكن أن تحسن بها عملية الولادة.

وقالت ماكدونالد إنني “كمهندسة، كنت محبطة قليلاً لأنني أعرف التكنولوجيا التي ينبغي أن تكون متاحة لتكون مريحة لي كأم”.

ولذلك شرعت سارة في العمل على جهاز متطور يحل تلك المشكلة بالتعاون مع أطباء النساء في جامعة “سيدني”، وبالفعل تمكنت سارة من بناء نموذج أولي، وهي الآن في المراحل الأخيرة من دراسة إثبات للمفهوم شملت 75 امرأة حاملا في مستشفى الأمير ألفريد في سيدني.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك تاريخ محدد لنزول اللاصقة للسوق، إلا أن حصول المشروع على 1.47 مليون دولار من التمويل من قبل حكومة “نيو ساوث ويلز” من شأنه أن يسرع الأمور.

وقالت ماكدونالد إنني “آمل أن يحسن أويل من تجربة الحمل والإنجاب للأمهات، فأنا أريد مساعدة النساء بالحصول على التجربة التي يردنها”.