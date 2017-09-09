تقدم 10 رجال في تايلاند بشكوى إلى الشرطة المحلية، زعموا فيها أنهم تعرضوا للخداع من جانب امرأة تايلاندية، اختفت بعد حصولها على مهور منهم بعد وعدهم بالزواج.

واتهم جميع الرجال هذه المرأة التي تبلغ 32 عاماً بالحصول على مبلغ يتراوح بين 200 ألف و500 ألف بات (6 آلاف و15 ألف دولار) من كل منهم، بعد إقامة حفلات زفاف، بحسب ما قاله نائب مدير قسم مكافحة الجريمة أمس الثلاثاء.

ويقول سوات إن الرجال يقيمون في أنحاء مختلفة من تايلاند، حيث تنتقل المتهمة إلى مكان جديد بعد كل عملية نصب تقوم بها. ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من الرجال بشكاوى إلى الشرطة.

وقال بعض الرجال لوسائل الإعلام المحلية، إن المرأة تواصلت معهم عن طريق فيس بوك، وأنهم كانوا يقررون الزواج منها بعد قضاء بضعة أشهر في الدردشة والتعارف. ثم تختفي بعد أن يتم نقل قيمة المهر إلى حسابها البنكي.

وتقوم الشرطة بالبحث عن المتهمة التي صدر بحقها أمر اعتقال بتهمة سرقة بطاقة للسحب من ماكينات الصرف الآلي (إيه تي إم)، قبل ثلاث سنوات. وقال سوات إن مكان المتهمة غير معروف.