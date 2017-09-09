عرض نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لسيارته الجديدة الفيراري، على صفحته في الانستغرام، وهي من نوع Ferrari F12 TDf ويبلغ سعرها 350 ألف جنيه استرليني (456 ألف دولار).

وظهر رونالدو (32 عاما) وهو يقف بجوار السيارة في حين كان ابنه يجلس بداخلها، خلف الباب المفتوح، وكان ذلك إثر عودته إلى إسبانيا اول من امس. والآن يمكن له أن ينطلق بسرعة تصل إلى 60 ميلا في الساعة في خلال 2.9 ثانية من لحظة البداية، بشكل لا يصدق، وحيث يمكن أن تصل سرعة السيارة القصوى إلى 211 ميلا في الساعة. وسبق لنجم ريال مدريد أن ظهر بالعديد من السيارات المميزة وغالية الثمن، منها بوغاتي فيرون والعديد من سيارات المرسيدس المذهلة.