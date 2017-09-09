في إعلان غير متوقع لا بل شديد الغرابة، حذرت الشرطة النمساوية رسميا من الصداقات والعلاقات العابرة خلال الصيف التي تنتهي بشكل سلبي، وخصوصا عندما يبدأ أحد الطرفين بمضايقة الآخر ما إن تنتهي العطلة. وقالت الشرطة القضائية في بيان «بعض العلاقات والصداقات العابرة يصعب التخلص منها أكثر من ضربة شمس.



ففجأة نجد الشخص الذي لم نكن ننوي إقامة علاقة رسمية وجدية معه أمام باب منزلنا». وأوضحت الشرطة أن الحدود بين سوء الفهم والمضايقات يسهل تجاوزها، مشددة على أنه ينبغي عدم التردد في إبلاغ السلطات بأي تجاوزات قد تحصل. وزادت الشكاوى المتعلقة بالتعرض لمضايقات بنسبة 3.8% العام الماضي في النمسا لتصل إلى 2055 على ما تظهر الأرقام الرسمية.