أوقع زلزال بقوة 8.2 درجات ضرب ليل الخميس الجمعة ساحل المكسيك الجنوبي على المحيط الهادئ 15 قتيلا على الاقل ما أدى الى اصدار تحذير من حدوث سونامي.

وصرح رئيس المكسيك انريكيه بينيا نييتو خلال زيارته المركز الوطني لمراقبة الكوارث بأنه «الزلزال الأقوى (في المكسيك) خلال قرن كامل»، مشيرا إلى أن شدة الزلزال بلغت 8.2 درجات وليس 8.4 كما أعلنت السلطات في وقت سابق.

وأعلن حاكم ولاية تشياباس الجنوبية مانويل فيلاسكو مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأتان، بعد «انهيار منزلهم».

وفي ولاية تاباسكو (جنوب شرق)، لقي طفل حتفه بعدما انهار المنزل عليه، كما توفي رضيع عندما قطع الزلزال التيار الكهربائي عن الجهاز التنفسي الذي كان موضوعا له.

وحذرت السلطات من حدوث سونامي في الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ وبلوغ الأمواج ارتفاع أربعة أمتار، وشعر سكان غواتيمالا بالزلزال.

وتقع المكسيك عند نقطة التقاء خمس طبقات تكتونية وتشهد نشاطا زلزاليا كبيرا.

وفي اليابان، قالت وكالة الأرصاد الجوية إن زلزالا قدرت قوته المبدئية بأنها 5.3 درجات ضــرب شمــال اليابــان صبــاح امــس.

وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت: «هذا الزلزال لا يشكل خطر حدوث موجات مد تسونامي».

بدورها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.