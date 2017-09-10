تعرّض مراسل قناة سكاي نيوز البريطانية جون كريغ لموقف غريب عند تقديمه رسالة إخبارية مباشرةً على الهواء، إذ كان يتحدّث من داخل الاستديو عن أبرز الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي عندما تلعثم بكلامه ما أدى إلى انهياره.

وفي سياق الحديث، أراد كريغ التكّلم عن انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي فقال عن طريق الخطأ “سحب الإتحاد الأوروبي” وعندما استدرك خطأه لم يكمل حديثه بل قام بوضع رأسه بين يديه وأخذ يتمتم قائلاً “يا الهي” عدة مرّات، فاستدركت مقدمة الأخبار الوضع وقاطعت الرسالة.

ردّة فعل كريغ، وهو رئيس المراسلين السياسين، الغريبة جعلته حديث مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة فانتشر الفيديو بسرعة ومنهم من اعتبروا أن ما حصل مضحك ومنهم من استغل الفرصة لتوجيه الرسائل السياسية.