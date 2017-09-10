اضطر مقدما برنامج "ذا مورنينج" إلى تسلق سلم ليتمكنا من إجراء مقابلة مع سيدة لديها أطول ساق في العالم.

زارت إيكاترينا ليزينا استويدو البرنامج ووقف مذيعا البرنامج بجانبها ما جعلهما يبدوان كالأقزام.

يبلغ طول الروسية إيكاترينا مترين، ودخلت موسوعة جينيس العالمية بأطول ساق في العالم حيث وصل طولها 1.3 متر، وفاجئت المذيعين والمشاهدين بطول ساقيها الذي يفوق التوقعات.

واضطر المذيعان إلى الوقوف على سلم ليتمكنا من إجراء مقابلة تليفزيونية معها.

وقالت إن طولها وصل إلى 1.98 متر عندما كان عمرها 16 عاما، وبدأت تحترف لعب كرة السلة عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها.

وأضافت أنها تعرضت لمضايقات عديدة في المدرسة، وكانت تستدعي شقيقها الأكبر ليتواصل مع الأولاد، لكنها تعرضت للسخرية عندما ذهبت للتنافس في دورة الألعاب الأوليمبية مع الفريق الوطني لكرة السلة، لكن الفريق حصل على الميدالية البرونزية في عام 2008 في بكين.

وكشفت أنها استقالت من ممارسة كرة السلة لأخذ قسط من الراحة، ثم عادت إلى تحقيق حلمها في عروض الأزياء.