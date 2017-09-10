يبدو أن فضائح "التحرش " تتوالى على القناة الشهيرة في أميركا، وفي آخر فصولها، إقالة مذيع ثالث.

فقد استغنت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات مقدم متهم بالتحرش في ثالث قضية من نوعها في أقل من سنة للقناة الإخبارية المعروفة بسياستها التحريرية المحافظة.

أفادت تقارير صحافية ، وفي مطلع أغسطس، أن مقدم برنامج "ذي سبيشاليستس" إيريك بولينغ بعث برسائل نصية تتضمن صورة مخلة للاداب لثلاث زميلات على الأقل.

ويعود تاريخ إرسال هذه الرسائل إلى سنوات عدة خلت بحسب الموقع الإخباري.

وقد علقت إدارة "فوكس نيوز" خدمات المقدم بعد ساعات قليلة على الكشف عن هذه المعلومة. وأعلنت فتح تحقيق بإشراف محامين من خارج الشركة.

سلسلة من الفضائح

وأفادت متحدثة باسم القناة لوكالة فرانس برس أن هؤلاء المحامين أجروا "عملية تحقق سرية من هذه الادعاءات" من دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن الخلاصات التي توصلوا اليها.

وتأتي تنحية اريك بولينغ الذي ألغت القناة برنامجه، بعد سلسلة فضائح أخرى طالت القناة خلال العام الماضي.

وفي يوليو 2016، أرغم مؤسس "فوكس نيوز" ورئيسها روجر ايلز على الاستقالة بعد اتهامات بالتحرش.

كذلك، في أبريل 2017، اضطر المقدم الشهير في القناة بيل أورايلي الذي كانت برامجه تحقق نسب مشاهدة مرتفعة لترك "فوكس نيوز" للأسباب عينها.

وفي يوليو، استغنت "فوكس سبورتس" التابعة أيضا للمجموعة الأم "توينتي فرست سنتشوري فوكس" عن مدير البرامج في القناة بعد الاشتباه بقيامه بممارسات شائنة.