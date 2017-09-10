حذر علماء ألمان من تناول مشروب الشاي مع الحليب، وذلك لما له تأثير سلبي على صحة الإنسان.

وأعلنوا أن خلطهما يمكن أن يسبب عسر الهضم وتكوين الحصى في الكلى، وتبقى الأضرار قائمة في حال استبدال الحليب التقليدي بالحليب المكثف.

وأجرى باحثون من ألمانيا دراسة واسعة النطاق، تم خلالها دراسة تأثير هذا المشروب على جسم الإنسان، حيث أجريت الدراسة على مجموعتين، إحداهما قامت بتناول الشاي مع الحليب، والأخرى قامت بشرب الماء بدلا عنه.

وبعد انتهاء التجربة، تم أخذ تحاليل من الأشخاص المشاركين، إذ تبين أن الشاي مع الحليب يسبب اضطرابات في المعدة والأمعاء، ويشجع أيضا على تشكيل حصى في الكلى