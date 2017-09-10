يواجه سباح مشارك في ألعاب الكومنولث تهمة اغتصاب فتاة مراهقة كانت على علاقة مع زميله المفضل، حسب ما ذكرت مصادر قضائية الخميس الماضي .

ويواجه السباح أوتو بوتلاند، 23 عاما، تهمة اغتصاب طالبة تبلغ من العمر 19 عاما كانت على علاقة حميمية مع صديقه السباح الآخر إيوان لويد.

ونقلت "تلغراف" البريطانية عن الطالبة قولها إنها على كانت على علاقة مع صديقها لويد، الذي سبح لبريطانيا في كل من لندن 2012 وريو 2016 خلال الألعاب الأولمبية، بعد أن التقت به في ملهى.

لكنها ذكرت أن صديقها "تخلى عنها" مما جعلها ترحب بصديقه بوتلاند، مشيرة إلى أنها كانت رافضة فكرة العلاقة معه.

وتابعت أمام المحكمة "لم أكن أرغب في ممارسة الجنس معه لكنه ظل يحاول تقبيلي ثم خلع ملابسه واغتصبني"، مضيفة "كنت أبكي وأحاول الخروج من الغرفة لكنه منعني".