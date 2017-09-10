لقي مواطن ياباني مصرعه إثر سقوطه من أعلى جسر يبلغ ارتفاعه نحو 100 قدم بعد تسلقه حافة الجسر للتعبير عن فرحته لموافقة صديقته على الزواج منه.



وكان الرجل البالغ من العمر32 عامًا مع صديقته في سيارتها عندما طلب منها التوقف على جسر أرابو الواصل بين جزيرتي مياكو، و أرابو من أجل التقاط بعض الصور.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام يابانية أن الرجل خرج من السيارة وركع أمام صديقته وقدّم لها خاتم الزواج.

وقالت الصحيفة: “فرح الرجل كثيرًا بموافقة صديقته على الزواج، فصعد على حافة الجسر، ومد يديه كأنه يريد الطيران، فإذا به يسقط في الماء من ارتفاع 100 قدم”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثته بعد 7 ساعات، مشيرة إلى أن متحدثًا باسم الشرطة أوضح أن الرجل احتسى الخمر قبل الحادث.