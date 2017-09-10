ذكر فيديو نشرته قناة "تيك إنسايدر" على يوتيوب، أن كل الأعاصير التي تضرب أمريكا تأتي من مكان واحد.

وقال المصدر ذاته إن الأعاصير مصدرها نقطة في ساحل غرب أفريقيا بالقرب من الرأس الأخضر، حيث يجتمع الهواء الساخن من وسط أفريقيا مع الهواء البارد من شمالها، مما يسبب حركة الرياح التي تولد أعاصير تتحرك غربا عبر المحيط الأطلسي باتجاه الولايات المتحدة.

وكان إعصار هارفي ضرب ولاية تكساس في الولايات المتحدة قبل شهر، في وقت يتجه إعصار آخر يحمل اسم "إرما" باتجاه ولاية فلوريدا التي شهدت أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أعلن أن قوة الاعصار إرما اشتدت مجددا إلى الدرجة الخامسة القصوى، ليلة السبت، مع بدء الإعصار المدمر باجتياح جزيرة كوبا، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في العديد من جزر الكاريبي.

وأضاف أن الإعصار المدمر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى ٢٦٠ كم في الساعة، ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة ٢٠ كلم في الساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بسببه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار، يوم السبت، ولاية فلوريدا التي تشهد أضخم عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي تشمل حوالي مليون شخص.

ودعت الأرصاد الجوية الأمريكية، الجمعة، السكان في جرز "فلوريدا كيز" إلى إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة مع اقتراب الإعصار من الولاية.

وكان الرئيس الأمركي دونالد ترمب قد قال، في بيان مصور: "هذه العاصفة لها بالقطع قدرات تدميرية تاريخية. أطلب من الجميع في مسار العاصفة توخي الحذر، ومراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون".