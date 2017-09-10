حقق فتى من ولاية فرجينيا الأمريكية رقماً عالمياً جديداً من خلال حل مكعب روبيك في أقل من خمس ثوان أثناء مسابقة أقيمت في مدينة ميدلتون.



تمكن باتريك بونس (15 عاماً) من حل مكعب روبيك خلال 4.6 ثانية، أثناء مشاركته في مسابقة دولية محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم.



وقد تجمع حشد من الفتية لتهنئة بونس على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه بـ 17 حركة سريعة. وقامت لجنة تحكيم خاصة بالمسابقة بفحص المكعب بعناية بعد انتهاء الصبي من حله قبل أن تأكد فوزه باللقب.



من الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق، فاز به الأسترالي فيليكس زيمديغس (20 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) 2016، عندما تمكن من حل المكعب خلال 4.7 ثانية، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.